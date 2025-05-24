Угальде забил впервые с марта, Манфред — лучший бомбардир РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился забитым мячом в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками». Для форварда из Коста-Рики этот мяч стал первым с марта 2025 года, он забил свой 17-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром турнира.

В последний раз до игры с «Химками» Угальде забивал в ворота «Оренбурга» (2:0) 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ. С тех пор он принял участие в 12 матчах, в которых не смог отличиться. Ещё две игры Угальде провёл в запасе.

На втором месте в списке бомбардиров на момент написания новости идёт форвард «Рубина» Мирлинд Даку, у которого 15 точных ударов.