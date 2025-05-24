ЦСКА завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2024/25

Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 2:0 обыграли "Пари Нижний Новгород" и стали бронзовыми призерами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Голы забили Иван Обляков (39-я минута, с пенальти) и Артем Шуманский (90).

По итогам завершившегося розыгрыша РПЛ ЦСКА набрал 59 очков. Чемпионом страны стал "Краснодар" (67 очков), второе место занял "Зенит" (66). Четвертым стал "Спартак" (57), пятым - московское "Динамо" (56).

Армейцы в четвертый раз в истории стали бронзовыми призерами чемпионата России, ранее красно-синие занимали третье место в 1999, 2007 и 2012 годах. В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место.

1 июня ЦСКА сыграет в суперфинале Фонбет - Кубка России против "Ростова". Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.