Нападающий «Спартака» Угальде покинет клуб

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде покинет московский клуб, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

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«Манфред Угальде, как ожидается, покинет «Спартак» Москва после того, как стал лучшим бомбардиром лиги в этом сезоне, им заинтересовались многие клубы. После интереса со стороны «Монако» и «ПСЖ» в декабре теперь к борьбе за игрока присоединились и другие команды», — написал Романо.

Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. Коста-риканский форвард забил 17 голов, сыграв 29 матчей.

Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за €13 млн. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.