Боярский подтвердил, что был готов съесть все что угодно, чтобы "Зенит" стал чемпионом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский подтвердил, что был готов съесть и шляпу, и другие несъедобные предметы в случае, если бы футболисты петербургского "Зенита" стали бы в этом году чемпионами. Об этом Боярский рассказал ТАСС.

"Зенит" в год своего 100-летия занял второе место в Мир - Российской премьер-лиге. Новым чемпионом страны стал "Краснодар". Ранее в интервью ТАСС Боярский признался, что готов съесть шляпу в случае победы "Зенита", за который он болеет, в чемпионате.

"Если бы "Зенит" стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Это футбол, и к этому готовы все. Сегодня они, завтра мы, но прекращать говорить о том, что "Зенит" - лучшая команда, я не перестану. Я до сих пор так считаю. Там, конечно, будут кое-какие изменения, но я поздравляю и [главного тренера "Зенита" Сергея] Семака, и [тренера Анатолия] Тимощука, и [полузащитника Андрея] Мостового, и остальных игроков с достойным местом", - сказал Боярский.

"Есть ощущение пустоты, оно неприятное. Тем не менее это не значит, что "Зенит" перестал быть любимой командой. Это придаст ему сил, и я убежден, что в будущем он станет чемпионом. Поэтому я поздравляю "Зенит" с достойным местом. Желаю, чтобы команда не разочаровывалась", - добавил он.