Победа футболистов "Краснодара" в чемпионате Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является заслугой владельца клуба Сергея Галицкого. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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Ранее ТАСС сообщал, что "Краснодар" в 30-м туре РПЛ обыграл московское "Динамо" (3:0) и впервые стал чемпионом России.

"Галицкий выстраивал команду, конечно, это его заслуга. Молодец, система работает очень здорово. У них школа своя хорошая и команда отличная, стадион прекрасный построили - там целый комплекс спортивный. Я очень рад за "Краснодар", большие поздравления всей команде", - отметил Жуков.

"Они, я считаю, заслужили чемпионство в этом году. В прошлом не повезло им немножко, а в этом все свершилось. Так что они к этому шли. Поздравляю их. Хорошая команда, замечательная. До последнего момента непонятно было, кто победит. У "Краснодара" очень непростая задача была выиграть у "Динамо" московского, но они молодцы - справились, не дрогнули в последнем туре", - добавил он.

"Краснодар" был основан в 2008 году.