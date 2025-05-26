Главный тренер «Крыльев» высказался о своем будущем в клубе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в самарском клубе. Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке специалиста по окончании сезона-2024/2025.

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«Не знаю, как отдыхать. До 31-го мая у меня контракт. Пока у меня нет никаких новостей и предложений. Через несколько дней планирую приехать в Самару. Забрать свой контракт, условно говоря. Наверное, нужно сказать по-другому: к 31 мая будет ясность», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, самарские «Крылья Советов» набрали 31 очко за 30 матчей РПЛ сезона-2024/2025 и заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.