Шалимов заявил, что продолжит работу с "Факелом" после вылета из РПЛ

Главный тренер воронежского "Факела" Игорь Шалимов продолжит работу с клубом в Мелбет - Первой лиге и постарается за год вернуть команду в элитный дивизион. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции после игры с самарскими "Крыльями Советов".

"Факел" и "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 1:1 в заключительном туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Конечно, эти болельщики заслуживают премьер-лигу, они и в беде, и когда все хорошо - с командой, сложно найти таких на самом деле. Надеюсь, что нас будут так же поддерживать и в Первой лиге, мы будем делать максимально все, чтобы вернуть за год команду обратно", - сказал Шалимов.

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что он остается в клубе, Шалимов ответил утвердительно. "У меня еще контракт - год. Поэтому будем делать - не только я. Это в первую очередь руководство, которое всегда делало максимум, и тренерский штаб, и команда, включая доктора, массажиста. Будем готовиться, включая селекцию, сборы - и вперед", - добавил главный тренер "Факела".

На вопросы о комплектовании команды и о том, какие позиции требуется усилить для успешного решения задачи, он отвечать не стал, отметив, что есть игроки, находящиеся в аренде, и нет ясности, кто покинет команду из футболистов с истекающими контрактами.

Шалимов также не стал комментировать чемпионство "Краснодара", в структуре которого работал с 2015 по 2018 год. "Я, конечно, туда посматриваю, но комментировать - я думаю, что это неправильно. Может быть, они [эмоции] и есть, я сам пока не знаю, сейчас игра только закончена", - заключил он.