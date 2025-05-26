Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона‑2024/25.

«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

В сезоне‑2024/25 французский форвард забил за «Реал» 31 гол в чемпионате Испании. Из‑за сложности чемпионата сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Таким образом, Мбаппе набрал 62 балла в итоговом рейтинге.

Второе место занял нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, который забил 39 голов за португальский клуб, но набрал в итоге 58,5 балла из‑за более низкого рейтинга чемпионата.

Третьим стал форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с 29 голами (58 баллов).