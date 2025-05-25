Футболист «Зенита»: нет причин праздновать серебряные медали

Футболист петербургского «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что у команды нет причин праздновать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Нет причин, чтобы праздновать. Победа в чемпионате была нашей целью в этом сезоне. Теперь нужно все проанализировать и подумать о будущем, чтобы иметь больше сил и попытаться снова завоевать титул», — сказал Барриос.

«Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче заключительного тура РПЛ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме два мяча забил Андрей Мостовой. Он дважды реализовал пенальти. На 59-й минуте забил Педро.

Петербургский «Зенит» завершил чемпионат на втором месте, набрав 66 очков. Чемпионом России стал «Краснодар», набрав 67 баллов. «Зенит» в последний раз не становился чемпионом России в сезоне-2017/18, когда победителем турнира стал московский «Локомотив».