В «Акроне» ответили на вопрос о судьбе Дзюбы в команде

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов заявил, что клуб заинтересован в продлении сотрудничества с форвардом Артемом Дзюбой, передает «Чемпионат».

«По Дзюбе ближайший день-два все будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком», — сказал Власов.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».