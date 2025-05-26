«Краснодар» продлил контракт с защитником

Защитник Сергей Петров продолжит выступать за "Краснодар".

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"Мы продлили контракт с Сергеем Петровым до 30 июня 2026-го года! Будем бить новые рекорды вместе", - сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Петров выступает за "Краснодар" с 2013 года. Защитник провел за "быков" во всех турнирах 323 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 22 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 500 тысяч евро. Ранее защитник выступал за самарские "Крылья Советов" и петербургский "Зенит".