Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Ленинградца"

Футбольный клуб "Ленинградец" объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера.

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"49-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Тренерский штаб команды также покидает Ильшат Файзуллин", - сообщает пресс-служба клуба.

Вадим Евсеев стал главным тренером "Ленинградца" осенью 2024 года, ранее российский специалист работал главным тренером в "Кубани", "Факеле", "Шиннике", "Уфе", "Текстильщике" и "Амкаре".

После 14-ти сыгранных туров "Ленинградец" занимает шестое место в турнирной таблице Второй Лиги группы "Золото" и отстает от лидирующего костромского "Спартака" на 12 баллов.