В «Динамо» поздравили весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поздравил российский футбол с победой «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Теперь «Краснодару» нужно закрепляться на этой вершине. Это будет сложнее, чем добиться чемпионства в первый раз. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием», — сказал Газизов.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.