«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера

Испанский специалист Хаби Алонсо назначен главным тренером мадридского «Реала», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Соглашение с 43‑летним тренером рассчитано на три года. На этом посту Алонсо сменил Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии.

Алонсо играл за «Реал» с 2009 по 2014 годы, вместе с командой стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны. В 2022 году он возглавил леверкузенский «Байер», который привел к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии.

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