Московский ФК «Спартак» официально продлил контракт с тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

В воскресенье красно-белые определились, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

«Официально: «Спартак» продлил контракт с Деяном Станковичем на один год. Теперь соглашение с главным тренером рассчитано до лета 2027 года», — сообщает команда.

Клуб пожелал тренеру «успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев».

Ранее Сергей Юран заявил, что болельщики «Спартака» и он сам расстроены из-за провальных выступлений команды весной. В свой черед Станкович признал, что в 2025 году не удалось добиться целей, которые ставил перед собой клуб.