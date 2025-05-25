Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович обратился к болельщикам красно-белых после пролонгации трудового соглашения с московским клубом до 2027 года.

«Когда я только приехал, я уже знал, что «Спартак» — это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше — насколько важен «Спартак» для каждого из вас. Сейчас могу с уверенностью сказать: «Для каждого из нас». Защищать этот клуб, находясь внутри, — огромная честь. Быть утверждённым в качестве тренера на следующий год — это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи. В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как всё прошло: всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба — игрокам, тренерам, которые писали историю «Спартака». Мы все должны отдавать больше. Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше — я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит «Спартак», всем, для кого «Спартак» — это жизнь. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Я благодарю вас за поддержку в этом сезоне, она была невероятной. И мне жаль, что я не принёс вам больше радости. Клуб проявил доверие ко мне, клуб показал силу и дал мне возможность быть здесь. Я обещаю бороться до конца. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперёд, «Спартак»! Не отступать!» — сказал Станкович в видео в телеграм-канале «Спартака».

По итогам РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвёртое место. Команда Станковича дошла до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Как появился «Спартак»: