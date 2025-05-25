Сборная России объявила итоговый состав команды на матчи с Нигерией и Беларусью

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Сборная России объявила окончательный состав на июньский сбор. В итоговый состав вошёл 31 футболист. С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

Сборная России объявила итоговый состав команды на матчи с Нигерией и Беларусью
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Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

В 2025 году сборная России провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Футбол
Станислав Агкацев
Илья Вахания
Матвей Кисляк
Ярослав Гладышев
Данил Глебов
Кирилл Щетинин
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Максим Глушенков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Матвей Сафонов
Евгений Латышонок
Андрей Лунев
Андрей Мостовой
Иван Сергеев
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Иван Обляков
Антон Миранчук
Дмитрий Воробьев
Николай Комличенко
Данил Круговой
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Зенит
Спартак