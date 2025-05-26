65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти прибыл в Бразилию для начала работы на посту главного тренера местной национальной команды. О назначении экс-тренера мадридского «Реала» стало известно 12 мая.

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Ранее сообщалось, что Анчелотти будет руководить сборной Бразилии уже в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эквадором (6 июня) и с Парагваем (11 июня).

Карло Анчелотти занимал должность главного тренера «сливочных» с 2013 по 2015 год и с 2021 года. За этот период под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.