Тренер «Интера» ведет переговоры с «Аль-Хилялем»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии о назначении на аналогичный пост. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

По информации источника, саудовский клуб рассматривает итальянца как главного кандидата на пост преемника Жорже Жезуша и намерен сделать его самым высокооплачиваемым тренером в мире. Отмечается, что соглашения между сторонами пока нет. Индзаги приостановил переговоры в последние дни, чтобы полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов. Ожидается, что дальнейшие переговоры состоятся после финального матча.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.