Салах повторил абсолютный рекорд по числу результативных действий за сезон в АПЛ

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах повторил абсолютный рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству результативных действий за сезон.

Салах забил гол в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:1). Теперь на его счету 47 результативных действий (29 забитых мячей + 18 голевых передач). Египтянин повторил рекорд английских форвардов Энди Коула (34 + 13) и Алана Ширера (34 + 13), однако они показали такой результат в сезонах-1993/94 и 1994/95 соответственно, когда в чемпионате проводилось 42 тура.

Для 38 туров до этого сезона рекорд удерживали французский форвард Тьерри Анри (2002/03) и норвежский нападающий Эрлинг Холанд (2022/23). Анри в составе "Арсенала" завершил кампанию с 24 голами и 20 передачами, Холанд, выступающий за "Манчестер Сити", в дебютном для себя сезоне записал на свой счет 36 забитых мячей и 8 голевых передач.

"Ливерпуль" в сезоне-2024/25 стал чемпионом Англии.