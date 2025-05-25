В "Зените" опровергли информацию о приходе Карпина

Петербуржский "Зенит" не планировал приглашать на пост главного тренера наставника сборной России Валерия Карпина. Кроме того, в клубе опровергли информацию о назначении на пост председателя правления "сине-бело-голубых" генсека РФС Максима Митрофанова.

В эксклюзивном комментарии пресс-службы "Зенита" для "РГ" подчеркнули: у команды уже есть тренер и никаких изменений на планируется.

"Если говорить о Карпине, то мы читали новости, что он ведет переговоры с московским "Динамо", но точно не с "Зенитом". У нас есть тренер - Сергей Богданович Семак. Хотим официально заявить следующее: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет", - заявили в "Зените".

Напомним, что сезон 2024/25 петербуржский клуб завершил на втором месте в Российской Премьер-лиге, а чемпионом стал "Краснодар".