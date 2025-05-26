Тренер «Краснодара» рассказал о звонке от Путина

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о звонке Президента Российской Федерации Владимира Путина после чемпионства клуба.

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"Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал теплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

24 мая в заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" выиграл у московского "Динамо" со счётом 3:0, набрал 67 очков и, тем самым, занял первое место в итоговой турнирной таблице. Для "Краснодара" это чемпионство стало первым в истории клуба.

Позднее стало известно, что глава государства Владимир Путин позвонил Мураду Мусаеву и поздравил с завоеванием золотых медалей чемпионата России.