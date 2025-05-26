В «Акроне» пообещали усиление

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил «Матч ТВ», что летом тольяттинский клуб ждет значительное усиление состава.

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«Акрон» в первом в истории клуба сезоне в РПЛ с 35 очками финишировал на девятой строчке турнирной таблицы.

— Очевидно, будут изменения в составе, и я бы не назвал их точечными. Конечно, мы точно не будем менять по 20 человек, определенный костяк сохраним, — сказал Власов корреспонденту «Матч ТВ».

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