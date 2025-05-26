Тренер «Зенита» высказался об упущенном чемпионстве

Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что в клубе переживают из-за того, что клуб не смог стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Какие ощущения от потери чемпионства? Переживем и пойдем дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нем ничего не бывает. Рано или поздно любая серия заканчивается», — сказал Семак.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.