Комментатор Черданцев назвал символическую сборную РПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев в Telegram‑канале поделился своим вариантом символической сборной МИР РПЛ сезона‑2024/25.

В число 11 игроков вошли:

вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»);

полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Маркиньос («Спартак»);

нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Тренер: Марко Николич (ЦСКА).

В сезоне‑2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Серебро завоевал петербургский «Зенит», ЦСКА занял третье место.

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