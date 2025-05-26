Ледяхов: не понимаю руководство «Спартака»

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов считает, что руководство московского «Спартака» поступило нелогично, продлив контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем. О пролонгации соглашения с сербским специалистом красно-белые объявили накануне, 25 мая.

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