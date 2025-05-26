Семин оценил решение «Спартака» продлить контракт с главным тренером команды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» поддержал решение московского «Спартака» продлить контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем, передает Sport24.

«Это решение руководства «Спартака», и, наверное, оно правильное. Потому что «Спартаку» уже не надо делать чересчур большие изменения каждый год. Это ни к чему хорошему до сегодняшнего момента не привело», — сказал Семин.

Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.