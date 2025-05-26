Кононов высказался о выходе «Торпедо» в РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 34-го тура Мелбет Первой лиги с КАМАЗом (1:1) поделился эмоциями от выхода в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место и напрямую вышли в РПЛ.

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