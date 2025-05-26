Медведев назвал трех лучших игроков в истории «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о лучших игроках в истории петербургского клуба.

© Спорт день за днем

«Александр Кержаков — один из лучших игроков в истории «Зенита». Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Андрей Аршавин и Александр Кержаков провели в составе петербуржцев более 300 матчей. Мигель Данни, Николас Ломбертс и Артем Дзюба в футболке сине-бело-голубых сыграли более 200 встреч. На счету Халка около 150 игр.

Прошедший сезон РПЛ «Зенит» завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые уступили золотые медали чемпионата России впервые за 6 лет. Победителем стал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство в истории.