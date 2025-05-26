Отец Зайнутдинова рассказал о состояния здоровья игрока после травмы

Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, рассказал о состояния здоровья своего сына после травмы, а также высказался о возможном возвращении футболиста в Россию. Напомним, игрок был травмирован с февраля этого года.

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