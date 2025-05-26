«Ливерпуль» сделал первое официальное предложение «Байеру» по Виртцу

«Ливерпуль» сделал первое официальное предложение «Байеру» по Флориану Виртцу.

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«Красные» предложили более 100 миллионов евро вместе с бонусами за 22-летнего атакующего полузащитника сборной Германии, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы сегодня продолжат переговоры. Чемпион АПЛ хочет как можно скорее заключить сделку. Виртц уже сообщил «Байеру», что хочет перейти только в «Ливерпуль».

Флориан забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 31 матче Бундеслиги-2024/25.