«Вольфсбург» предлагал €15 млн за Батракова

«Вольфсбург» предлагал московскому «Локомотиву» € 15 млн с учетом бонусов за перспективного российского полузащитника Алексея Батракова минувшей зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Отмечается, что на летнее трансферное окно предложений по полузащитнику пока не поступало.

Ранее об интересе «Вольфсбурга» к Батракову сообщал телеграм-канал «Мутко против».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах. 19-летний российский полузащитник забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Он стал одним из лидеров железнодорожников в сезоне-2024/2025.