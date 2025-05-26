Вратарь «Локомотива» вызван в сборную России

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин вызван в расположение сборной России на июньский сбор. Вратарь железнодорожников заменит в заявке голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, получившего повреждение. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

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«Антон Митрюшкин вызван в сборную России. Победитель Евро U-17 и серебряный призёр Евро U-19 получил дебютный вызов в главную команду страны. Вратарь «Локомотива» заменит Евгения Латышонка, который пропустит сбор из-за травмы», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

Напомним, в июне национальная команда России проведёт два товарищеских матча — со сборными Нигерии и Беларуси.