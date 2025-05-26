Покинет ли Семак «Зенит» после проваленного клубного юбилея

Петербургский "Зенит" впервые за семь лет не сумел стать чемпионом России по футболу. Гегемония сине-бело-голубых завершилась в самый неподходящий для них момент — в год 100-летия клуба.

"Зенит" входил в сезон в статусе лучшего клуба страны. Заявления руководства и футболистов команды подчеркивали, что петербуржцы намеревались бороться за все возможные трофеи, а значит, была поставлена задача максимум — повторить успех прошлой кампании, оформив так называемый внутренний требл — победить в Суперкубке, чемпионате и Кубке России. И с первой частью этой миссии команда успешно справилась — в июле "Зенит" в матче за суперкубок обыграл "Краснодар" (4:2), практически не оставив шансов вице-чемпиону.

Уверенность в доминировании "Зенита" вселяли результаты на стартовом отрезке чемпионата России. По ходу первых матчей Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака оставляли впечатление команды, которая способна завоевать титул в рекордно короткие сроки: четыре стартовых тура сине-бело-голубые выиграли с общей разницей мячей 14:0, а также добыли две "сухие" победы в Кубке России. Состав петербуржцев не только не стал слабее, но и преобразился в лучшую сторону: новичок Максим Глушенков уверенно влился в южноамериканский центр поля, став ударной силой, а на последнем рубеже успешно действовал новоиспеченный голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок. Последнее выделялось особенно заметно — именно вратарская позиция вызывала наибольшее число вопросов в прошлые годы.

Первое поражение "Зенит" потерпел лишь в 10-м туре, уступив на выезде "Краснодару" (0:2). До этого команда минимально победила столичные "Динамо" (1:0) и ЦСКА (1:0), а также сыграла вничью с московским "Спартаком" (0:0), выстояв в меньшинстве против принципиального соперника. "Зенит" после поражения пропустил команду с юга России вперед в турнирной таблице, но минимальное отставание по итогам первой трети турнира не казалось чем-то удручающим.

Первые опасения относительно золотых перспектив "Зенита" появились в декабре. На зимнюю паузу клуб ушел вторым из-за двух подряд домашних поражений — сначала от самарских "Крыльев Советов" (2:3), а следом от новичка турнира — тольяттинского "Акрона" (1:2). В обоих случаях победные голы в ворота "Зенита" забили бывшие игроки сине-бело-голубых, а именно Иван Сергеев, оформивший в той игре дубль, и Артем Дзюба, мчавшийся тогда за бомбардирским рекордом Александра Кержакова.

"Не пугай, зима, весна придет"

В межсезонье у "Зенита" произошли заметные изменения в составе. Руководство клуба рассталось с бразильцами Клаудиньо и Артуром, а на роль лидера приобрело их соотечественника Луиса Энрике из "Ботафого". Бразильский клуб по окончании сезона должен был пополнить Вендел, но перед последним туром РПЛ стало известно, что сделка по переходу игрока сорвалась и футболист останется в Санкт-Петербурге.

И если пословица "Не пугай, зима, весна придет" намекает, что даже после самых суровых холодов рано или поздно станет теплее, то в случае с "Зенитом" это не сработало. Команда продолжала испытывать ощутимые проблемы на поле, добывая одну трудовую победу за другой. Не помогли ни дорогой трансфер, который должен был освежить атакующую линию, ни триумф в товарищеском турнире, где в финале был разгромлен "Спартак" (3:0).

После зимней паузы "Зенит" одержал в чемпионате восемь побед в 12 матчах, но в половине из них побеждал с минимальным преимуществом, хотя заметно превосходил соперников в классе. При этом петербуржцы проиграли "Спартаку" (1:2), несмотря на гол новичка Энрике и пропустив в самой концовке игры, а также не смогли взять верх над ЦСКА (0:0) и "Локомотивом" (1:1), уйдя от поражения лишь за несколько минут до финального свистка. Вообще результаты "Зенита" в этом сезоне с московскими командами стали отдельным поводом для переживаний у болельщиков — только две победы в восьми встречах. И именно столичная команда, ЦСКА, выбила "Зенит" из кубка, перевернув противостояние в ответной встрече, когда петербуржцы стали в привычной для себя манере играть по счету, а Матео Кассьерра ни в одном из созданных для него эпизодов не смог огорчить соперника.

Надежду на то, что команда сумеет встать на рельсы, болельщикам вселяли разгромные победы над "Рубином" (4:0) и "Краснодаром" (4:1). Тем более что выигранный матч у "быков" пришелся на тот отрезок, когда отставание от лидера составляло уже пять очков за шесть туров до конца. Это позволило "Зениту" вернуть полноценную интригу в чемпионскую гонку, а болельщиков поверить, что команда оживает и полноценно приходит в себя, показывая игру, которая достойна завоевания золотых медалей.

"Зенит" весной, как и перед завершением первой части чемпионата, продолжал страдать от плохой реализации. Свои моменты, порой убойные, по очереди упускали лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ Кассьерра и вызвавший бурю эмоций в связи с переходом из "Спартака" Александр Соболев. Последний и вовсе впервые забил за новый клуб в чемпионате России только в 23-м туре, в той самой встрече с "Локомотивом". На двоих форварды сине-бело-голубых забили лишь 12 голов. Самым стабильным нападающим команды стал аргентинец Лусиано Гонду, также пополнивший ряды клуба в межсезонье. С 10 голами он стал лучшим бомбардиром "Зенита" в завершившемся розыгрыше РПЛ.

Как руководству поступить с Семаком?

"Замах на рубль, а удар на копейку". Именно так для "Зенита" можно описать завершившийся сезон, который изначально преподносился как возможность в год 100-летия вновь продемонстрировать свою силу и красиво войти во вторую клубную сотню, а по итогам превратился в кампанию несбывшихся надежд. Итоги нельзя назвать ужасными для подопечных Семака, если абстрагироваться от громких лозунгов — второе место в чемпионате с минимальным отставанием от лидера и шаг от титульной встречи за кубок. Вероятно, большинство клубов РПЛ назвали бы такой сезон успешным или, по крайней мере, удовлетворительным, но только не "Зенит", который поставил себе максимальные задачи в юбилейный год.

Как принято говорить в таких ситуациях, запоминается последнее, а оно не из приятных — "Зенит" в год 100-летнего юбилея сумел завоевать только Суперкубок России. Но даже эта победа была добыта задолго до майского клубного праздника. На фоне итоговых результатов и невзрачной игры во второй части сезона у многих возникает вопрос о будущем Семака в команде. После шестого титула чемпиона России, весной 2024 года, руководство петербургского клуба заключило с ним новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2029/30. Хотя прежний контракт со специалистом действовал еще один год.

Кажется, что более логичным решением было бы продлить контракт после достижения цели в юбилейный сезон. Но руководство "Зенита" решило поступить иначе и продлило соглашение с Семаком перед началом новой кампании, показав таким образом уверенность в завтрашнем дне. Из этого можно сделать вывод, что в клубе оценили все риски перед заключением контракта, а значит, специалист должен сохранить свою должность.

Но людьми движут эмоции. Именно они могут стать причиной для увольнения Семака из "Зенита". Руководство клуба из-за отсутствия больших побед в юбилейный год может опечалиться настолько, что решится на такие радикальные изменения. Однако отсюда возникает еще один вопрос — а все ли в руководстве сине-бело-голубых сохранят свои места при таком повороте событий? Возможно, что отставка Семака запустит волну серьезных изменений в системе управления клубом.

Хотя в пользу Семака играет многое. Даже в не самый успешный сезон команда смогла выиграть трофей. А альтернативы ему сейчас особо нет. Хотя кто знает, возможно, в "Зените" смогут уговорить Валерия Карпина или решат пригласить Марцела Личку, который совсем недавно пытался отобрать золотые медали у петербуржцев во главе московского "Динамо".

Сейчас понятно только одно — в России новый футбольный чемпион, которого многие, вероятно, за столько лет уже заждались. А это значит, что "Зениту", чтобы вернуть звание сильнейшего клуба страны, придется что-то менять. А станет ли это новый тренер или ряд игроков — покажет лишь межсезонье.