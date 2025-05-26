Депутат Журова допустила, что жена специально ударила Макрона по лицу на публике

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что петербургский «Зенит» в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) играл расслабленно, передает «ВсеПроСпорт».

В Госдуме рассказали, заслужил ли «Краснодар» победу в РПЛ
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«Когда ты долгое время на первом месте, ты уже выступаешь на расслабоне. Все равно выиграю, думаешь. «Краснодар» заслужил это чемпионство по праву, Галицкий очень много сделал для этого», — сказала Журова.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В заключительном туре чемпионата России, который состоялся 24 мая, петербургский клуб на домашней арене со счетом 3:0 обыграл грозненский «Ахмат».

В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА. Первая игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в ответном матче петербуржцы в основное время уступили 0:2, а следом проиграли в серии пенальти.

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