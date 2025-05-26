В Гане рассказали, возможен ли товарищеский матч со сборной России

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

"Если Россия действительно желает сыграть с нами, то будем ждать предложения от них", - цитирует Окрару Sport24.

В июне национальная команда России проведет домашний товарищеский матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией. В марте команда Валерия Карпина одержала победу над сборными Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

На данный момент Россия располагается на 35-м месте в рейтинге сборных ФИФА, Гана занимает в этом рейтинге 76-ую строчку.