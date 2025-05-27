Деян Ловрен назвал лучшего действующего игрока «Зенита»

Экс-защитник «Ливерпуля» и «Зенита», а ныне игрок греческого ПАОКа Деян Ловрен назвал капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса лучшим футболистом в составе российского клуба.

«Дуглас Сантос – по-прежнему лучший игрок в «Зените». Он настоящий капитан, который ведёт эту команду за собой уже не один год», – приводит слова Ловрена Metaratings.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. 31-летний Сантос провёл 30 матчей в рамках чемпионата России и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.