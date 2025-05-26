Пьянич настроен завершить карьеру в ЦСКА

Московский ЦСКА и полузащитник Миралем Пьянич собираются обсудить возможное продление контракта после проведения финального матча Кубка России. Об этом сообщает портал «ВсеПроСпорт».

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По информации источника, близкого к ситуации, несмотря на завершение чемпионата России, стороны пока не приняли окончательного решения по новому соглашению. Сам футболист, как неоднократно подчеркивалось, выражает желание остаться в клубе и продолжить карьеру в составе армейцев.

Ранее тот же источник сообщал, что хавбек из Боснии и Герцеговины намерен завершить профессиональную карьеру именно в ЦСКА. Уточняется, что позиция игрока по этому вопросу остаётся прежней.

Пьянич выступает за ЦСКА с 2024 года. В прошедшем сезоне хавбек провёл в составе армейцев 24 матча, отметившись тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года.

ЦСКА в финале Кубка России встретится с «Ростовом». Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.