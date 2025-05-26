Экс-спортдиректор ЦСКА отреагировал на новость о возможном назначении в «Зенит»

Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию в СМИ о своём возможно назначении в «Зенит».

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«В «Зените» на этой должности сейчас работают люди. Поэтому считаю неправильным комментировать данную информацию. То, что я сейчас без работы, говорит о том, что открыт к предложениям. Но было бы неправильно комментировать это», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. В конце 2024 года Мовсесьян покинул клуб.