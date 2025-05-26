Аршавин не включил футболистов «Зенита» в топ лучших игроков России

Экс-полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал тройку лучших российских футболистов на текущий момент. Примечательно, что в его список не попал ни один игрок петербургского клуба.

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«На мой взгляд, лучшими российскими игроками сейчас являются Кисляк, Батраков и Пиняев», – цитирует Аршавина Metaratings.ru.

Матвей Кисляк, 19-летний центральный полузащитник ЦСКА, в текущем сезоне провёл 32 матча, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

19-летний Алексей Батраков, выступающий на позиции атакующего полузащитника за «Локомотив», сыграл в 37 встречах, в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач.

20-летний фланговый атакующий игрок «Локомотива» Сергей Пиняев принял участие в 38 матчах, забив 11 голов и сделав 8 результативных передач.

В рейтинг Аршавина также не вошли представители «Краснодара» – клуба, который в сезоне-2024/25 впервые в своей истории выиграл чемпионат России.