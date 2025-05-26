Габулов прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт со Станковиче

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов отреагировал на новый контракт Деяна Станковича с московским «Спартаком». Сербский специалист продлил соглашение с красно-белыми до лета 2027 года.

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— Про «Спартак» мне говорить сложнее, не очень погружён. Но кажется, что там очень хороший подбор футболистов, хотя не изучал, насколько состав сбалансирован. В плане индивидуальных качеств всё хорошо.

— Продление контракта со Станковичем — правильное решение?

— Я всегда за стабильность. Даже если произошел провальный сезон, невозможно менять тренеров каждый год. Футбольный цикл длится от трёх лет. Если вы приглашаете тренера для развития, должны дать минимум эти три года. С этой точки зрения, «Спартак» правильно продлил контракт с Станковичем, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.