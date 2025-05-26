Вратарь «Краснодара» объявил об уходе из клуба

Голкипер "Краснодара" Юрий Дюпин объявил об уходе из клуба.

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"Я покидаю "Краснодар". Завершаю ли карьеру? Нет, буду искать новый клуб — планирую играть еще несколько лет", - цитирует Дюпина "РБ Спорт".

Юрий Дюпин перешел в "Краснодар" из казанского "Рубина" летом 2024 года на правах свободного агента. В завершившемся сезоне голкипер провел за южан во всех турнирах 5 матчей, пропустил 10 голов и сохранил свои ворота "сухими" в 1 встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего вратаря в 400 тысяч евро.