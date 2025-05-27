Президент «Интера» выступил с заявлением в преддверии финала Лиги чемпионов

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта выступил с заявлением в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «неррадзури» сыграют с «ПСЖ». Матч состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

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