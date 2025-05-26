Мостовой осудил оскорбительную кричалку однофамильца про «Спартак»

Александр Мостовой осудил оскорбительную кричалку Андрея Мостового про «Спартак».

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Вингер «Зенита» 25 мая посетил фанатскую трибуну на Winline Матче Легенд, посвященном 100-летию петербургского клуба. В окружении болельщиков Мостовой зарядил кричалку «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####». Фанаты подхватили скандирование. КДК не сможет наказать Андрея: «Игра не под эгидой РФС. Если будут вопросы, это комитет по этике».

– Это ужас! Сейчас у молодежи золотое время. Что хотят, то и делают! Блогеры выходят на первое место, и с них пример берут. Они ничего не умеют, только языком чешут.

Андрей не прав. Зачем такое делать с такой фамилией. Фамилию Мостовой уважают во всей Европе, а тут такой поступок. Думаю, клуб должен его как-то наказать, что-то сделать.

– Как «Спартак» должен реагировать?

– У «Спартака» кто-то найдется, что-нибудь придумают. Просто так это не останется.

Это не красит наш футбол, тем более ты действующий футболист. Я не понимаю, что у них в голове. Сейчас везде хайп. 10 лет назад никто не знал об этом слове. Чтобы стать популярным, можно голым по Тверской пробежаться. И все! Все тебя будут знать.

Думаю, он сам уже понимает, что поступил плохо, если ему кто-то из взрослых сказал. Поорал, а завтра кто-то из другой команды так начнет. Кошмар! – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой.