Орлов высказался о слухах о возможном назначении Карпина в «Зенит»

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о слухах о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

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— Вас позабавили слухи про Карпина в «Зените»?

— Карпин в «Зените» — это исключено.

— Из-за того, что спартаковец?

— Из-за того, что Карпин (смеётся)! Он не популярен в Петербурге, и в том числе у руководства. Точно знаю, что никогда этот вопрос даже не обсуждался. А это связано и с его характером, и со «Спартаком», и со всем прочим, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

56-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России.