Агент Джикии рассказал о будущем игрока

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 31-летнего защитника «Химок» Георгия Джикии, в разговоре с корреспондентом «Спорт день за днем» Андреем ПЧЕЛИНЦЕВЫМ высказался о будущем своего клиента.

© Спорт день за днем

Ранее стало известно, что Джикия намерен покинуть подмосковную команду после невыдачи клубу лицензии на следующий сезон РПЛ.

— Есть ли у Джикии на руках предложения от каких-то клубов?

— Мы держали в голове, что такая ситуация может произойти, поэтому уже ведём работу по переходу Георгия. Но озвучивать сейчас какие-то клубы преждевременно.

— Может ли Джикия остаться в «Химках»?

— Маловероятно, поскольку клуб не получил лицензию. Исходим от того, что имеем на сегодняшний день. В этой ситуации шансов на то, что Джикия останется, немного.

— Когда станет известно о новом клубе Джикии?

— Прогнозы – дело неблагодарное, поэтому и сроки никто не скажет. Будем стараться сделать всё как можно быстрее, чтобы Георгий был спокоен за то, где начнет новый сезон, и команда, к которой он присоединится, понимала, что позиция закрыта.