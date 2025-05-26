Радченко оценил шансы «Краснодара» сохранить чемпионский титул в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу «Краснодара» в сезоне-2024/25 и оценил перспективы клуба на будущее в РПЛ.

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Радченко отметил, что «Краснодар» заслуженно добился успеха, сумев вытащить ряд сложных матчей. Однако он подчеркнул, что удержать высокий уровень, показанный в этом сезоне, будет очень сложно. По его словам, некоторые ключевые игроки, например, Кордоба, могут получить выгодные предложения и покинуть команду.

«Если из состава, который играл в этом сезоне, уйдут два-три футболиста, клубу потребуется усиление, чтобы сохранить высокие результаты. В следующем сезоне будет очень тяжело, и без качественной трансферной кампании повторить успех будет проблематично», — заявил Радченко в интервью Metaratings.ru.

Он также отметил, что нынешний чемпионат сложился в пользу «Краснодара» во многом из-за нестабильной игры таких лидеров, как «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. При этом ключевой для него стала игра «Краснодара» с «Зенитом», в которой краснодарцы уступили 1:4, и было видно, что по индивидуальному уровню и глубине состава «Зенит» значительно превосходит соперника.

«Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали РПЛ, прервав серию из шести подряд чемпионств «Зенита». Этот успех стал знаковым для клуба, но для удержания чемпионского титула потребуется серьёзная работа на трансферном рынке.