Сергей Брызгалов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Факела»

Сергей Брызгалов завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «Факела», сообщает пресс‑служба воронежского футбольного клуба.

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Брызгалов выступал за «Факел» с 2019 года. Всего за воронежцев 32‑летний защитник провел 92 матча, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

— Сергей Брызгалов завершил карьеру игрока. Он войдет в тренерский штаб первой команды. При участии защитника наш клуб добился главных успехов в своей истории. Сережа, спасибо за верность «Факелу», за твой дух, за вклад в сплочение коллектива, который на протяжении нескольких сезонов подряд решал спортивную задачу. Ты историческая фигура для «Факела»! А теперь более официально — Сергей Владимирович, добро пожаловать в тренерский штаб! — говорится в заявлении «Факела».

За свою карьеру Брызгалов также выступал за раменский «Сатурн», московский «Спартак», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».