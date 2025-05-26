Бизнесмен Иван Саввиди не станет собственником «Ростова»
Греческий бизнесмен Иван Саввиди вероятнее всего не приобретет ФК «Ростов», сообщает источник «Чемпионата».
«В данный момент решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два варианта решения вопроса: остаётся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем. Или в «Ростове» появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие позиции в клубе. Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», — сказал источник издания.
В данный момент Иван Саввиди является владельцем греческого клуба ПАОК.
По итогам завершившегося чемпионата России сезона 2024/25 «Ростов» набрал 39 очков и занял 8-е место в турнирной таблице. Команда вышла в суперфинал Кубка России, где сразится за трофей со столичным ЦСКА.