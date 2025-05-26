Бизнесмен Иван Саввиди не станет собственником «Ростова»

Греческий бизнесмен Иван Саввиди вероятнее всего не приобретет ФК «Ростов», сообщает источник «Чемпионата».

© ФК «РОСТОВ»

«В данный момент решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два варианта решения вопроса: остаётся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем. Или в «Ростове» появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие позиции в клубе. Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», — сказал источник издания.

В данный момент Иван Саввиди является владельцем греческого клуба ПАОК.

По итогам завершившегося чемпионата России сезона 2024/25 «Ростов» набрал 39 очков и занял 8-е место в турнирной таблице. Команда вышла в суперфинал Кубка России, где сразится за трофей со столичным ЦСКА.