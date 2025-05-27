Голкипер «Атлетико» Ян Облак установил вратарский рекорд Ла Лиги всех времён

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак после победы в заключительном матче чемпионата Испании с «Жироной» (4:0) стал обладателем трофея Саморы, который вручается вратарю, с наименьшим показателем пропущенных мячей за игру.

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Для словенского голкипера это шестой трофей в карьере, что является рекордом среди вратарей. Отметим, в 36 матчах испанского чемпионата в сезоне-2024/2025 Облак пропустил 30 мячей. Всего же в этом сезоне словенец провёл 46 игр, где пропустил 44 мяча.

Напомним, победителем чемпионата Испании стала каталонская «Барселона». «Атлетико» же занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги.